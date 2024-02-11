"سنسمع نتائج تُسعدنا".. الفارسة نورة الجبر: "قرية العلا" وجهة عالمية لجميع البطولات

وقالت "الجبر" لـ"سبق": "سعيدة جدًّا بتواجدي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024م، اليوم تَوَاجد فرسان من جميع أنحاء العالم، تنافسوا لمسافة 120 كم، ونتمنى لهم جميعًا التوفيق في هذه البطولة، ولفرساننا السعوديين الحظ الوافر".