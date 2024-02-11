"سنسمع نتائج تُسعدنا".. الفارسة نورة الجبر: "قرية العلا" وجهة عالمية لجميع البطولات

عبّرت الفارسة السعودية والمدربة والحكمة، نورة الجبر، عن سعادتها بتواجدها في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024م؛ متمنية التوفيق للفرسان المشاركين.
وقالت "الجبر" لـ"سبق": "سعيدة جدًّا بتواجدي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024م، اليوم تَوَاجد فرسان من جميع أنحاء العالم، تنافسوا لمسافة 120 كم، ونتمنى لهم جميعًا التوفيق في هذه البطولة، ولفرساننا السعوديين الحظ الوافر".
وأضافت: "الفرسان السعوديون المشاركون، متصدرون للبطولة، وبإذن الله نسمع نتائج تسعدنا".
وتابعت: "كانت تجربتي الأولى في التحكيم في بطولة كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل، وكانت تجربة رائعة في هذا المكان الرائع، والآن قرية الفرسان أصبحت الوجهة الأولى لجميع البطولات المتعلقة بالفروسية".
وأشادت الفارسة والمدربة نورة الجبر، بتجهيزات البطولة في قرية الفرسان، من قاعات وخدمات قَيَّمتها بـ10 نجوم، وكذلك الحضور الكبير والرائع.