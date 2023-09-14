"آل عاتي" لـ"سبق": دعم الاستقرار السياسي والتنمية هو الدور السعودي الثابت لدعم اليمن الشقيق

وزاد أن هذه الجهود تأكيد على ما نادت به المملكة دائماً، و هو أن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو أهمية أن تراعي كافة القوى اليمنية مصلحة اليمن وشعبه الكريم وفوق أي اعتبارات أخرى، فالاتفاق من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، في ظل حكومته الشرعية، والمملكة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لحكومة اليمن والشعب اليمني الكريم وصولاً لتحقيق تطلعاته نحو دولة مستقرة ذات سيادة بعيداً عن أي تدخلات خارجية.