"الأمن البيئي" يضبط مخالفات بيئية في ثلاث محميات ويطبّق العقوبات النظامية

في جهودها المستمرة لحماية البيئة والغطاء النباتي، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عدة مخالفات لنظام البيئة في عدد من المناطق والمحميات الملكية بالمملكة، وطبّقت العقوبات النظامية بحق المخالفين.
ففي محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا ارتكب مخالفة رعي (26) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، حيث تم تطبيق الغرامة النظامية البالغة 500 ريال عن كل متن.
وفي محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، تم ضبط مواطن خليجي أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها، مخالفًا تعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، حيث تصل غرامة هذه المخالفة إلى 3,000 ريال، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كما ضبطت القوات في منطقة حائل مقيمين من الجنسية الهندية خالفا النظام البيئي من خلال استغلال الرواسب، حيث تم ضبط ثلاث معدات تُستخدم في تجريف ونقل التربة، واتُخذت بحقهما الإجراءات النظامية.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة، وحثّت الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وأكدت أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.