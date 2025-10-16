"الأمن البيئي" يضبط مخالفات بيئية في ثلاث محميات ويطبّق العقوبات النظامية

وفي محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، تم ضبط مواطن خليجي أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها، مخالفًا تعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، حيث تصل غرامة هذه المخالفة إلى 3,000 ريال، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.