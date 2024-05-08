تنفيذ أكثر من 205 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال أبريل

وأكدت هيئة النقل، أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر أبريل الماضي بلغت 91%؛ بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت ما بين ممارسة النشاط دون الحصول على التصريح، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وتشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء أداء العمل، إضافة إلى تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة.