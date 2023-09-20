ولي العهد على قناة "FOX News" الخميس في الواحدة صباحًا.. أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة

تبث قناة FOX News الأمريكية في تمام الساعة 1 صباحًا (الخميس 21 سبتمبر 2023م) مُقابلة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.
وكانت قناة FOX News قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من الموضوعات حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة، وستُذاع في برنامج Special Report، وهي الأولى لسموه مع شبكة إخبارية أمريكية كبرى منذ عام 2019.
وتكتسب مُقابلة سموه المُرتقبة أهمية بالغة؛ لكونها تأتي في سياق تحولات ومُستجدات إقليمية وعالمية.