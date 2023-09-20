ولي العهد على قناة "FOX News" الخميس في الواحدة صباحًا.. أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة

وكانت قناة FOX News قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من الموضوعات حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة، وستُذاع في برنامج Special Report، وهي الأولى لسموه مع شبكة إخبارية أمريكية كبرى منذ عام 2019.