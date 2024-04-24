تنتج أكثر من 30 نوعًا من الفاكهة.. كيف أصبحت جازان "سلة فواكه المملكة"؟

ويعد مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية، الذي ستنطلق نسخته الـ 20 غدًا، كرنفالًا سنويًا وشاهد عيان على نجاحات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية التي جعلت من المناطق الجبلية التابعة لها من أهم المناطق المنتجة للفواكه الاستوائية، ونجاح شراكاتها ومبادراتها ومشروعاتها التي خضعت لتجارب وأبحاث رسمت ملامح تنموية مشرقة للمنطقة، ووفرت بيئة استثمارية مطورة وجاذبة للمستثمرين، والتي تمثل جانبًا مهمًا في الميزات التنافسية والفرص الواعدة التي تتمتع بها منطقة جازان بشكل عام والمناطق الجبلية على نحو خاص.