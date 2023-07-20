وزارة التعليم توضح آلية التقديم على الوظائف التعليمية

وأكدت الوزارة أن أولى خطوات التقديم، هي الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى إعادة دراستها، وفي حال صحة بيانات المتقدم يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع التأكيد أنه في حال عدم صحة البيانات سيتم الاستبعاد، حتى لو صدر قرار التعيين.