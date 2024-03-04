"الخريف" يفتتح جناح منظومة الصناعة والثروة المعدنية المشارك في معرض ليب 2024

وتهدف منظومة الصناعة والثروة المعدنية من خلال مشاركتها إلى استعراض الخدمات والممكنات والحوافز، بما في ذلك الفرص النوعية والواعدة التي يقدمها القطاع، ولقاء المستثمرين والمهتمين، وعقد الشراكات والاتفاقيات، وتبادُل المعرفة والخبرات حول آخر التطورات الصناعية والتعدينية، والتعرف على أبرز التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة في سبيل تطوير الصناعة المحلية واستدامتها.