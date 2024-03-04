"الخريف" يفتتح جناح منظومة الصناعة والثروة المعدنية المشارك في معرض ليب 2024

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم جناح منظومة الصناعة والثروة المعدنية المشاركة في معرض "ليب 24"، الذي يقام في الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 من شهر مارس الجاري.
ويضم جناح منظومة الصناعة والثروة المعدنية كلاً من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والشركة السعودية لخدمات التعدين "إسناد".
وتهدف منظومة الصناعة والثروة المعدنية من خلال مشاركتها إلى استعراض الخدمات والممكنات والحوافز، بما في ذلك الفرص النوعية والواعدة التي يقدمها القطاع، ولقاء المستثمرين والمهتمين، وعقد الشراكات والاتفاقيات، وتبادُل المعرفة والخبرات حول آخر التطورات الصناعية والتعدينية، والتعرف على أبرز التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة في سبيل تطوير الصناعة المحلية واستدامتها.