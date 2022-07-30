"الداخلية" تعمل مع الجهات المعنية لتحقيق الحماية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

‬أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الإنسان وصيانة ورعاية حقوق الفرد والمجتمع ومصالحهم وحماية أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لحياتهم؛ تماشيًا مع تعاليم الشريعة الإسلامية؛ حيث أنشأت هيئة خاصة بذلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء، كما تَبِع ذلك إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأوكل تنفيذه إلى عدد من الجهات الرسمية تتعامل مع جرائم الاتجار بالأشخاص وتطبيق العقوبات الواردة في النظام؛ بما يتناسب مع طبيعة كل جريمة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الداخلي والدولي؛ حيث عززت هذه الإجراءات والأنظمة من مكانة المملكة دوليًّا؛ كونها من الدول الرائدة في مكافحة هذه الجرائم.