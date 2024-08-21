إحباط تهريب 79 كجم قات بجازان.. والتصدي لترويج كمية حشيش بالشرقية

نفّذت الجهات الأمنية عمليتين أمنيتين، أسفرتا عن منع ترويج كمية من الحشيش وتهريب كمية من القات في المنطقة الشرقية ومنطقة جازان.
وتفصيلًا، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، على مواطن؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وفي الواقعة الأخرى، أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (79) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.