بـ"رماد قشر الأرز".. طلاب "جامعة شقراء" ينفّذون مشروعًا لمعالجة التربة الانتفاخية

وتأتي فكرة المشروع في خلط التربة الطينية برماد قشر الأرز بنسب معينة، جاءت نتائجها بملاحظة أن رماد الأرز ساعد على تقليل انتفاخ التربة، كما أثبت المشروع أن استخدام رماد قشر الأرز لمعالجة التربة الانتفاخية قد يساهم في إعادة استخدام قشر الأرز والاستفادة منه بدلًا من حرقه أو دفنه مما يعود على البيئة بالفائدة.