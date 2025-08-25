التعاون الإسلامي: إسرائيل تعيد اختراع الإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين

وشدد في كلمته خلال الدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، الذي عٌقٍدَ اليوم، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة؛ على إدانة المنظمة لسياسة التوسع في بناء المستوطنات خاصة في منطقة E1 بمدينة القدس المحتلة، وتعمد قوات الاحتلال قتل الصحفيين في قطاع غزة، ما يستوجب الملاحقة القانونية وفق القانون الجنائي الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعيد اختراع الإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين، وأن الصور المروعة للمدنيين الأبرياء والأطفال والرضع الذين يموتون جراء إطلاق النار أو الجوع في غزة تهزنا جميعًا، مشددًا على أن الطريق إلى الأمام يجب أن يشمل وقف إطلاق نار فوري ودائم، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية الموثوقة، وتوسيع التحالف من أجل فلسطين لتطبيق حل الدولتين، واتخاذ خطوات منسقة لفرض المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل.