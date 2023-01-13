إحباط تهريب أكثر من 81 كجم حشيش عند منفذ الوديعة
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 81 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة، بعد العثور عليها مُخبأةً في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وقالت الهيئة: في أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، عُثر على 81.3 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدّرة، مخبأةً في تجويف سقف المركبة.
وأضافت: بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مُستقبلي الممنوعات داخل المملكة، وتمّ القبض عليه وهو شخصٌ واحد.
وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.
ودعت في الوقت ذاته، الجميع، إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.