"الهيئة العامة للعقار" تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ (18) حيًا بمنطقة الرياض

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض تشمل الأحياء التالية في محافظة الرين: (حي أحد، حي الناصفة، حي الرواما، حي البدائع، حي القماش، حي الرين الأعلى، حي آل هويمل، حي اليمامة، حي القادسية، حي النور، حي الرفيعة، حي الرفايع)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.