تدشين الصالة الجديدة بمطار الطائف.. تحاكي النهضة التنموية الشاملة في المملكة

دشن الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اليوم، صالة "التنفيذي" بمطار الطائف الدولي، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية في المحافظة.
واطلع المحافظ خلال الجولة على تجهيزات الصالة الجديدة التي تتميز بتصميمها العصري وفقًا لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، وتحاكي النهضة التنموية الشاملة غير المسبوقة في المملكة، كما تفقّد مطار الطائف والصالات الداخلية وسير الأعمال والجهود التي تقدمها الجهات المعنية في خدمة المسافرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "التنفيذي" جلبان الجلبان أن تدشين الصالة الجديدة بمطار الطائف يعد ضمن مشروع تطوير وتحسين صالات "التنفيذي"، مبينًا أن العمل في المشروع استغرق 90 يومًا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 800.000 مسافر خلال السنة الواحدة، ووفقًا للهوية الجديدة للشركة نفذت الصالة بتصاميم هندسية عصرية على أحدث الأنظمة والتجهيزات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات الضيوف من كبار الشخصيات، مشيرًا إلى أن الصالة الجديدة تأتي ضمن عدة مشاريع تطويرية قادمة؛ وذلك لحرص الشركة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني.
وأفاد بأن شركة "التنفيذي" تتولى تشغيل كافة صالات "التنفيذي" في مطارات المملكة المختلفة وتضم أكثر من 27 صالة لخدمة الضيوف تقدم لهم العديد من الخدمات المتميزة والحصرية لتمنحهم تجربة سفر استثنائية، موضحًا أن تدشين هوية "التنفيذي" الجديدة يأتي ضمن خطتها الطموحة في توسيع أعمالها لتحقيق الأهداف والتطلعات للمستفيدين.
وفي ختام الجولة، ثمّن محافظ الطائف الجهود التي أسهمت في تطوير الخدمات، متطلعًا لمشاهدة مشاريع تطويرية قادمة لخدمة ضيوف المملكة والزوار القادمين عبر مطار الطائف.