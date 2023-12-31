تدشين الصالة الجديدة بمطار الطائف.. تحاكي النهضة التنموية الشاملة في المملكة

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "التنفيذي" جلبان الجلبان أن تدشين الصالة الجديدة بمطار الطائف يعد ضمن مشروع تطوير وتحسين صالات "التنفيذي"، مبينًا أن العمل في المشروع استغرق 90 يومًا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 800.000 مسافر خلال السنة الواحدة، ووفقًا للهوية الجديدة للشركة نفذت الصالة بتصاميم هندسية عصرية على أحدث الأنظمة والتجهيزات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات الضيوف من كبار الشخصيات، مشيرًا إلى أن الصالة الجديدة تأتي ضمن عدة مشاريع تطويرية قادمة؛ وذلك لحرص الشركة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني.