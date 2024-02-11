71 ألف فحص لأسطول النقل المدرسي لتأمين 780 ألف طالب وطالبة

أمّنت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد"، الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم، خدمة النقل المدرسي لأكثر من 780 ألف طالب وطالبة من طلاب التعليم العام وذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من 19 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة، على متن أسطول يتجاوز 19 ألف حافلة ومركبة.
ووفق التقرير السنوي لــ"رافد" المتضمن أهم المشروعات والمبادرات التطويرية والإنجازات خلال العام الماضي 2023م، عملت الشركة على تعزيز مستويات الأمن والسلامة في الخدمة ومنها استمرار العمل على الفحوصات للتأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة كافة، حيث بلغت الفحوصات الميدانية 71,796 فحصًا، وتنفيذ أكثر من 68 ألف جولة لفرق الفحص والرقابة الميدانية، إلى جانب زيارة أكثر من 19 ألف مدرسة مستفيدة من الخدمة، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 18 موظفًا مدربًا معتمدًا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما دربت الشركة أكثر من 18 ألف سائق على إجراءات الأمن والسلامة والقيادة الآمنة ضمن المادة التدريبية التأسيسية.
وأشار التقرير إلى مبادرات الأمن والسلامة المشتملة على غرفة تحكم للتتبع المباشر واللحظي للرحلات المدرسية والمعالجة الفورية للملاحظات المرصودة، وإطلاق حملة توعوية بالأمن والسلامة في النقل المدرسي لزيادة الوعي وتوضيح الأدوار والمسؤوليات.
وسعيًا إلى تطوير قطاع النقل المدرسي فـي المملكة أسهمت الشركة في العديد من المشاريع التطويرية للبنية الرقمية مواكبةٍ أحدث الحلول والأنظمة والبرامج التقنية المستخدمة عالميًا، إذ طورت 6 أنظمة تقنية خلال عام 2023م، منها إنشاء منصة الأمن والسلامة لأتمتة إجراءات تدريب السائقين ورفع متطلباتهم، وتطبيق رافد أمان الذي يمكّن مشرفي النقل من رفع بلاغات الأمن والسلامة لتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية، ومنصة الرصد الإلكتروني، ولوحة البيانات لاستعراض تفاصيل الرحلات المدرسية، وتطوير أداة تخطيط المسارات وتوزيعها، بالإضافة إلى منصة رافد للمدراس الأهلية لعرض المسار المخطط والفعلي وإمكانية استعراض وقت الوصول والمغادرة، ووصول شامل لبيانات الرحلات المدرسية.
واستعرض التقرير أبرز الاتفاقيات التي وقعتها "رافد" خلال العام الماضي؛ والهادفة إلى تنمية وتطوير الكوادر البشرية للشركة في مجالات اللوجستيات وسلاسل الإمداد والمهارات القيادية، وتقديم الدعم وتحقيق الأهداف في مجال تطوير خدمة الفحص المتنقل، إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التدريب وتقنيات التعلم.
كما تم العمل على عدة مشاريع في مجالات التدريب وتطوير السائقين لزيادة معدلات السلامة في الطرق، والفحص الفني الدوري وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم خدمة التجهيزات الفنية والتقنية للحافلات بتوفير الأجهزة التقنية اللازمة وتركيبها بحسب ما تحدده لوائح الهيئة العامة للنقل وربط بياناتها مع منصة "وصل".
وانطلاقًا من اهتمام شركة "رافد" بخدمة المستفيدين والتجاوب مع استفساراتهم ومعالجة ملاحظاتهم والتفاعل معهم، فقد سخرت فريقًا متكاملًا لرعاية العملاء وخصصت 8 قنوات متنوعة استقبلت من خلالها أكثر من 100 ألف عملية من رسائل ومكالمات، نتج عنها رفع ما يزيد عن 84 ألف بلاغ، وإرسال أكثر من 3 ملايين رسالة نصية للتواصل والتفاعل مع المستفيدين.
وتكللت جهود الشركة خلال عام 2023 بحصولها على شهادة اعتماد من الهيئة العامة للنقل كمزود معتمد للتجهيزات الفنية وخدمات الربط الإلكتروني للنقل التعليمي والمتخصص، وشهادة الاعتماد الخليجي في الرقابة والتفتيش على الحافلات، وشهادة اعتماد أفضل بيئة عمل التي تمنحها المنظمة العالمية Great Place To Work للسنة الثانية على التوالي.
وحصدت "رافد" على جائزة أفضل مركز اتصال في الشرق الأوسط ضمن فئة "أفضل أساليب العمل"، وتجديد شهادة اعتماد منظمة الآيزو في إدارة الأمن والسلامة المرورية بعد إجراء معهد BSI جلسة تدقيق لمدى التزام الشركة بتطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة.