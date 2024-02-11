71 ألف فحص لأسطول النقل المدرسي لتأمين 780 ألف طالب وطالبة

ووفق التقرير السنوي لــ"رافد" المتضمن أهم المشروعات والمبادرات التطويرية والإنجازات خلال العام الماضي 2023م، عملت الشركة على تعزيز مستويات الأمن والسلامة في الخدمة ومنها استمرار العمل على الفحوصات للتأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة كافة، حيث بلغت الفحوصات الميدانية 71,796 فحصًا، وتنفيذ أكثر من 68 ألف جولة لفرق الفحص والرقابة الميدانية، إلى جانب زيارة أكثر من 19 ألف مدرسة مستفيدة من الخدمة، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 18 موظفًا مدربًا معتمدًا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما دربت الشركة أكثر من 18 ألف سائق على إجراءات الأمن والسلامة والقيادة الآمنة ضمن المادة التدريبية التأسيسية.