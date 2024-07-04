"الربيعة" يوقع اتفاقية لعلاج مرضى السرطان من أهالي قطاع غزة بالأردن

وجال الدكتور الربيعة في أقسام مركز الحسين للسرطان؛ للوقوف على الحالات المرضية، واطلع على أحدث المواصفات التقنية والطبية التي تم اعتمادها في إنشاء المركز، ومستوى رعاية مرضى السرطان في الأردن، بما في ذلك خدمات العلاج، والوقاية، والتوعية التي يقدمها المركز لمرضاه من الأردن والعالم العربي.