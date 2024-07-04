"الربيعة" يوقع اتفاقية لعلاج مرضى السرطان من أهالي قطاع غزة بالأردن

زار المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، مقر مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان صاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية والسفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري.
وجال الدكتور الربيعة في أقسام مركز الحسين للسرطان؛ للوقوف على الحالات المرضية، واطلع على أحدث المواصفات التقنية والطبية التي تم اعتمادها في إنشاء المركز، ومستوى رعاية مرضى السرطان في الأردن، بما في ذلك خدمات العلاج، والوقاية، والتوعية التي يقدمها المركز لمرضاه من الأردن والعالم العربي.
عقب ذلك وقع الدكتور عبدالله الربيعة والأميرة غيداء طلال اتفاقية مشتركة لعلاج مرضى السرطان من أهالي قطاع غزة في الأردن؛ بهدف إنقاذ أكبر عدد ممكن من مرضى السرطان الذين حرموا من فرصة العلاج بسبب الظروف الصحية الصعبة في قطاع غزة، يستفيد منها 150 فردًا، بقيمة تبلغ 3 ملايين و615 ألف دولار أمريكي.
وعبرت الأميرة غيداء طلال عن سعادتها البالغة لتوقيع اتفاقية علاج مرضى السرطان من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإعطائهم فرصة حقيقية للشفاء بإذن الله، مقدمة خالص شكرها للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لوقوفه الدائم إلى جانب المحتاجين، والتخفيف من معاناتهم في شتى أنحاء العالم.
وأوضح الدكتور الربيعة من جانبه أن هذه الاتفاقية تؤكد حرص المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة على توفير الدعم غير المحدود لجميع مرضى السرطان في كل أنحاء العالم، والتخفيف من معاناتهم، مقدمًا شكره الجزيل لحكومة الأردن الشقيق على مجمل التسهيلات التي تقدمها للمركز لأداء عمله الإنساني على أكمل وجه.