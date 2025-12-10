رودس: تميز متصاعد للدارسين السعوديين في أكسفورد ودور محوري في دعم التحول الوطني

ومنذ بدء مشاركة المملكة، تم اختيار 17 دارسًا سعوديًا حتى اليوم، وقد مثّلوا المملكة والمنطقة خير تمثيل في أكسفورد وفي مجتمع رودس العالمي. ويصفهم ساهنر بأنهم سفراء فاعلون للثقافة السعودية، يقدمون صورة معاصرة للشباب السعودي الطموح والمنفتح على العالم. كما يساهم تنوع خلفياتهم الأكاديمية في إثراء مجتمع رودس؛ فبينما برز العديد منهم في مجالات العلوم والهندسة والتقنية والرياضيات (STEM)، إلا أنهم أيضًا يمتلكون حضورًا في تخصصات أخرى، مع حرص البرنامج على تشجيع مزيد من التميز في العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تتمتع فيها أكسفورد بريادة عالمية.