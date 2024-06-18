"البيئة": 413 جولة وزيارة رقابية لأسواق ومسالخ الرياض في ثالث أيام العيد

إلى ذلك، وصل عدد المتبرعين ضمن مبادرة "ثلث الأضحية" المجتمعية، إلى (236) متبرعًا، فيما بلغ وزن لحوم الأضاحي التي تم التبرع بها للأسر المحتاجة (1,797) كيلوجرامًا؛ مما يؤكد نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها، المتمثلة في تعظيم الدور المجتمعي والاهتمام به، إلى جانب تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، والترابط بين جميع سكان الرياض.