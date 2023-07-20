وزير الطاقة يُشيد بانعقاد القمة التي جمعت دول مجلس التعاون بدول وسط آسيا.. ويؤكّد أن القمة ستفتح أبوابًا جديدة وواسعة للتعاون والتكامل

وفي معرض حديثه عن علاقات المملكة بدول وسط آسيا، أكّد سموه أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وهذه الدول تتسم بالتقدير والاحترام المتبادل، والحرص على التعاون في كل ما من شأنه مصلحة الجانبين، وكذلك مصلحة الاقتصاد العالمي، مُشيرًا إلى أن اثنتين من جمهوريات آسيا الوسطى، وهما أذربيجان وكازاخستان، هما عضوان فاعلان في مجموعة أوبك بلس، التي أثبتت حقائق أسواق البترول العالمية في السنوات القليلة الماضية، وقيمة وأثر جهودها وتوجهاتها المدروسة في تعزيز استقرار الأسواق، والحفاظ على توازنها، ومن ثم حماية الاقتصاد العالمي من الاضطرابات التي قد تؤثر سلبًا في نموه.