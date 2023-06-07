"الفوزان" يستعرض العلاقة بين مانح الرعاية وذوي الإعاقة

وقال الدكتور عبدالله الفوزان، في ورقة قدمها تحت عنوان "العلاقة بين مانح الرعاية والشخص من ذوي الإعاقة.. الحقوق والواجبات": إن السياسات الوطنية في المملكة وضعت نصب أعينها مصلحة أبناء المجتمع بصفة عامة، وتسعى لتوفير المستلزمات الأساسية لأبنائه الأكثر احتياجًا من جميع الجوانب؛ ليصبح المجتمع متماسكًا ومترابطًا وحيويذًا ذا بيئة عامرة وبنيان متين، وقيم راسخة؛ وذلك بحسب ما نصّت عليه رؤية السعودية 2030.