مكة المكرمة.. إنجاز 16 مشروعاً للمياه الوطنية وجارٍ تنفيد 73 بقيمة تتجاوز 4.7 مليار ريال

وكذلك إنشاء خط المياه الناقل من خزانات بريمان إلى خزانات قويزة شاملاً محطة الرفع في بريمان بجدة، خط المياه الناقل من مجمع خزانات بريمان إلى مجمع خزانات الفيصلية، إنشاء خطوط مياه قطر (400 ملم) من الخزان الشمالي إلى طريق الحرمين بحي طيبة على طول أحياء الرحمانية والفلاح والبشائر، كما تتضمن المشاريع تنفيذ مشروع إمداد الدائري الثالث بحي العدل بجدة، وتنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف عقد رقم (10 ط) - المرحلة الأولى ومشاريع مسار بمكة المكرمة.