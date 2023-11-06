مكة المكرمة.. إنجاز 16 مشروعاً للمياه الوطنية وجارٍ تنفيد 73 بقيمة تتجاوز 4.7 مليار ريال

استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اليوم لدى استقباله الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل يرافقه رئيس القطاع الغربي للشركة المهندس محمد الزهراني إلى شرح عن مشاريع الشركة المنجزة في المنطقة حتى 30 أكتوبر 2023 والبالغ عددها 16 مشروعاً منها 8 للمياه و8 للصرف الصحي.
فيما يجري تنفيد 73 مشروعاً منها 44 للمياه و29 للصرف الصحي بقيمة تتجاوز 4.7 مليار ريال، ومن أبرزها مشروع تنفيذ الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي الواردة من مناطق شرق طريق الحرمين إلى محطة الرفع (2) بالمطار (النفق الشرقي) بجدة، الخط الناقل لربط خطوط المياه الناقلة من الخزان الشمالي شرق طريق المدينة إلى غرب جدة.
وكذلك إنشاء خط المياه الناقل من خزانات بريمان إلى خزانات قويزة شاملاً محطة الرفع في بريمان بجدة، خط المياه الناقل من مجمع خزانات بريمان إلى مجمع خزانات الفيصلية، إنشاء خطوط مياه قطر (400 ملم) من الخزان الشمالي إلى طريق الحرمين بحي طيبة على طول أحياء الرحمانية والفلاح والبشائر، كما تتضمن المشاريع تنفيذ مشروع إمداد الدائري الثالث بحي العدل بجدة، وتنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف عقد رقم (10 ط) - المرحلة الأولى ومشاريع مسار بمكة المكرمة.
إلى ذلك اطلع نائب أمير المنطقة على المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة خلال العام المقبل 2024 وتقدر بنحو 303 مشروعات للمياه والصرف الصحي.