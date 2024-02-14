مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينقذ مريضة من مضاعفات ورم دماغي بجراحة دقيقة

وبعد إتخاذ الترتيبات اللازمة أخضعت المريضة لعملية استمرّت "٤" ساعات، وتم فيها إزالة الورم كاملا بدقة عالية، ورفع الضغط عن المنطقة المتأثرة، مع المحافظة على شرايين وأعصاب الدماغ المحيطة، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح، إذ نُقلت المريضة بعد انتهاء العملية إلى العناية المركزة، حيث أمضت فيها 24 ساعة قيد المراقبة الطبية، تحسنت خلالها حالتها مع العناية الطبية الحثيثة، ونقلت لاحقاً إلى غرفة تنويم عادية، قبل أن تغادر المستشفى بعد نحو "48" ساعة بحالة صحية جيدة، وأوضحت صور الأشعة اللاحقة للعملية نجاح التدخل الطبي وإزالة الورم بالكامل، كما أن المريضة تخلصت من كافة الأعراض التي قادتها إلى المستشفى.