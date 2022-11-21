شاهد.. مساهمات مبهرة من "أمانة الشرقية" لدعم ومساندة "الأخضر" بالمونديال

سخّرت أمانة المنطقة الشرقية، جهودها لدعم المنتخب الوطني السعودي في كأس العالم 2022؛ وذلك من خلال نشر اللوحات بالهوية الموحدة على اليونيبول والميجا والموبي -الصقور في كأس العالم- في مختلف المواقع، والإضاءة بعناقيد الزينة باللون الأخضر، وإنارة المجسمات الجمالية والميادين بمداخل ومخارج المدن والمحافظات باللونين الأبيض والأخضر، وتركيب أعلام فوق عدد من الجسور المؤدية لطريق قطر وإنارتها باللونين الأبيض والأخضر، إضافة الى بنرات تحمل شعار كأس العالم على الطريق نفسه.