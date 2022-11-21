شاهد.. مساهمات مبهرة من "أمانة الشرقية" لدعم ومساندة "الأخضر" بالمونديال

سخّرت أمانة المنطقة الشرقية، جهودها لدعم المنتخب الوطني السعودي في كأس العالم 2022؛ وذلك من خلال نشر اللوحات بالهوية الموحدة على اليونيبول والميجا والموبي -الصقور في كأس العالم- في مختلف المواقع، والإضاءة بعناقيد الزينة باللون الأخضر، وإنارة المجسمات الجمالية والميادين بمداخل ومخارج المدن والمحافظات باللونين الأبيض والأخضر، وتركيب أعلام فوق عدد من الجسور المؤدية لطريق قطر وإنارتها باللونين الأبيض والأخضر، إضافة الى بنرات تحمل شعار كأس العالم على الطريق نفسه.
كما قامت الأمانة بجولات رقابية على محطات الوقود الواقعة ضمن الطرق المؤدية لدولة قطر الشقيقة، للتأكّد من جاهزيتها مع انطلاق كأس العالم؛ حيث شملت الجولات 98 محطة تم خلالها تحرير 79 إشعاراً للتقيد بالأنظمة والخدمات المقدمة لعابري الطرق.
ووفّرت البلديات شاشات لمتابعة مباريات كأس العالم بعددٍ من المواقع ولجان وفرق تطوعية للقيام بعملية تنظيم دخول وخروج الجماهير لمتابعة المباريات، عبر هذه الشاشات، كما قامت البلديات بإنارة مبانيها باللونين الأخضر والأبيض.
وامتداداً لجهود الأمانة في كأس العالم، طرحت مجموعة من الفرص الاستثمارية الداعمة للأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية والصناعية والاجتماعية والخدمية عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية "فرص"، في مجالات وأنشطة عدة، من أبرزها المجالات الترفيهية والسياحية والتجارية والصناعية والموسمية عبر نماذج استثمارية متنوعة دائمة وعبر التأجير المؤقت للفعاليات والألعاب والمطاعم والمقاهي بمساحات تقدر بـ 28 ألف متر مربع، التي تتماشى مع ما تمر به المنطقة الشرقية من أجواءٍ مميزة ولطيفة تزامن فعاليات كأس العالم.