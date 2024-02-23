مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 7.228 مستفيدًا خلال شهر يناير الماضي

وفي مجال الخدمات المرافقة، أجرى قسم المختبر 1.941 فحصًا مخبريًا، واستفاد من قسم الأشعة 612 فردًا، والصيدلية 6.739 مستفيدًا، وعيادة الإحالة الطبية 25 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 314 مستفيدًا، والملاحظة 2.062 مستفيدًا، وراجع قسم نقل الدم 47 مستفيدًا، فيما جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.