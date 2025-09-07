الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تفتح باب التعاون للتدريس في تخصصات أكاديمية متنوعة

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فتح باب التقديم للتعاون في التدريس مع الكوادر الوطنية المؤهلة، في عدد من التخصصات العلمية والأكاديمية، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الكفاءة التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية عالية الجودة.
ويشمل الإعلان تخصصات كلية الحديث الشريف (قسم علوم الحديث)، إلى جانب تخصصات كلية الأنظمة والاقتصاد مثل: القانون المدني، القانون الجنائي، القانون الإداري، القانون التجاري، القانون المالي، قانون العمل والعمال، القوانين الدولية، القانون الدستوري، قانون الملكية الفكرية، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
وأكدت الجامعة أن من أبرز شروط التعاون أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب بنظام الانتظام الكامل من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، إضافة إلى اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات التي تحددها الأقسام العلمية، وتقديم المستندات المصدقة وفق المتطلبات الأكاديمية.
وأوضحت أن التقديم يبدأ يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري ويستمر حتى الخميس 18 سبتمبر، عبر القنوات الرسمية المعلنة على موقع الجامعة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الجامعة الإسلامية لاستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة، والارتقاء بالمخرجات الأكاديمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين المحلي والدولي.