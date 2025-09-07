الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تفتح باب التعاون للتدريس في تخصصات أكاديمية متنوعة

وأكدت الجامعة أن من أبرز شروط التعاون أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب بنظام الانتظام الكامل من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، إضافة إلى اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات التي تحددها الأقسام العلمية، وتقديم المستندات المصدقة وفق المتطلبات الأكاديمية.