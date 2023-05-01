الهلال الأحمر بمكة يعيد النبض لمعتمر هندي توقف قلبه أثناء السعي

نجحت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في إعادة النبض لمعتمر من الجنسية الهندية في المسجد الحرام .
وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، إن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغاً يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس في مسار العربات في المسعي بالحرم المكي الشريف
وأضاف "بلجون" انه عند وصول الفريق الطبي، تبين وجود رجل في العقد السادس من العمر مستلقٍ على الأرض فاقد للوعي والتنفس .
وأشار إلى أنه على الفور تدخلت الفرقة الإسعافية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وبدأت في عملية الإنعاش القلبي عن طريق جهاز الصدمات إلى أن عاد النبض .حيث تم نقل المريض إلى مستشفى أجياد العام، ووضعه تحت الرعاية الصحية بالعناية المركزة .