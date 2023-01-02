القصيم.. تعليق الدراسة الحضورية بالجامعة وفي التعليم والتدريب التقني غدًا

أعلنت جامعة القصيم تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها -عن بعد- لجميع الطلاب والطالبات في جميع الكليات والفروع.
وأوضحت أن ذلك يأتي بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة.
كما أعلنت إدارة تعليم القصيم تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت أن الدوام سيكون عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
كما أعلنت إدارة التدريب التقني بالمنطقة اعتماد التدريب عن بعد وتعليق التدريب الحضوري في منشآتها ليوم غد.