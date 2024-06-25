"ليس مجرد بطاقة عبور".. ما فوائد تصريح الحج لضيوف الرحمن؟

وأدت هذه الظروف التي عرّض غيرُ الحاصلين على تصريح الحج أنفسَهم لها، إلى وفاة 1079 منهم، بما شكّل نحو 83% من إجمالي الوفيات في حج هذا العام، الذين بلغوا 1301 متوفى، وتعرُّض هذا العدد من المخالفين للوفاة؛ يسلط الضوء على أهمية تصريح الحج، وهو تصريح لا تقتصر أهميته وفوائده على مجرد كونه بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز؛ بحسب ما أوضحه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن شلهوب، وإنما هو أداة مهمة تسهل وصول الحجاج، والتعرف على أماكنهم؛ لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة لهم، وقد أدى عدم حصول المخالفين على تصريح الحج، إلى عدم إتاحة تلك الخدمات الضرورية لهم، فعانوا مما عانوه، وتعرضوا لما تعرضوا له.