"شؤون الحرمين" تناقش "سلامة الزوار" و"التعامل مع المواد الخطرة"

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن بن بركات السويهري، أن الحلقة تستمر لمدة ثلاثة أيام وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المشاركين في التعامل مع المواد والمخلفات الخطرة، وتعريفهم بأسس تصنيفها وأنواع تأثيراتها على الصحة والبيئة، بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر على درجة الخطورة وطرق التعرض لها، كما شملت الحلقة تعليم المشاركين أنواع مقاييس التعرض للمواد الخطرة، وتشريعات البيئة المتعلقة بالمخلفات الخطرة.