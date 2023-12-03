صور الرضيع "الزهار" تصدم العالم و"توثيق الحقائق" يُجبر الإعلام الإسرائيلي على التراجع بعد أن وصفوه بـ"دمية"

يُذكر أنه منذ اندلاع الحرب الدامية في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، انتشرت العديد من المشاهد التي وُصفت بالمستفزة، سواء عبر حسابات عائدة لمؤثرين إسرائيليين سخروا من معاناة أهل غزة أو شككوا في أعداد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي العنيف، أو عبر تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ووزراء وُصفت بالعنصرية.