أول مَن ارتقى فنيًّا بالتحليل الرياضي.. "هند السديري" تكشف عن محطات "ملك الصحافة" في ذاكرتها

وعن دعمه للمرأة السعودية كشفت الدكتورة هند تركي السديري أن سبب هذا الدعم عناية والدته به؛ فهي التي ربته، وهو نشأ يتيم الأب، وكانت والدته عماد البيت؛ فمن هنا -كما أعتقد- انبثق احترامه للمرأة، وثقته بها، وهو قد عيَّن نحو (30) صحفية بجريدة الرياض، كما تم تعيين أول مديرة تحرير في الصحافة السعودية بالجريدة.