بطل الحد الجنوبي "الحازمي" يفي بوعده لوالدته بالحج

وأضاف "الحازمي" أن الله وفّقه لمرافقة والده المصاب بالشلل في الحج قبل أعوام، حينها وعد والدته بأن يرافقها في الحج في العام التالي، ولكن شاء الله عز وجل أن يصاب وهو مدافع عن حياض الوطن الغالي ليعود حاملًا وعد والدته على كتفيه، ومع ما فيه من العجز إلا أنه منى النفس دوماً أن يحقق لها أمنيتها في الحج، حتى حانت لحظة الوفاء حينما تلقى رسالة قبوله واثنين من أفراد أسرته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد بالتنسيق مع القوات المشتركة.