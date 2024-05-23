"الحج" تذكّر ضيوف الرحمن: من يحمل 60 ألف ريال عليه تعبئة الإقرار الجمركي

ذكرّت وزارة الحج والعمرة الحاج الذي يحمل مبالغ تصل إلى 60 ألف ريال، أو ما يعادل قيمتها من المقتنيات، بتعبئة الإقرار الجمركي عند الوصول والمغادرة.
وقالت الوزارة: الإقرار الجمركي يضمن سلامة إجراءاتك في الدخول والخروج.
وأضافت: ضيف الرحمن، تلزمك الأنظمة المتبعة في المملكة بتعبئة إقرار عند الوصول والمغادرة إذا كنت تحمل مبالغ تزيد عن 60 ألف ريال أو مقتنيات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو بضائع بكميات تجارية أكثر من 3 آلاف ريال أو سلع تخضع للضريبة الانتقائية أو مواد يحظر استيرادها أو تصديرها مثل الآثار.
وأردفت الوزارة: عدم توقيع الإقرار الجمركي يعرضك للمساءلة القانونية.