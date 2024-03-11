"حبيقة": الإنفاق على القطاع السياحي السعودي تخطى 100 مليار دولار

قال المدير التنفيذي لشركة الأبحاث مينا بارتنر أنطوني حبيقة إن القطاع السياحي في السعودية لديه فرص كبيرة للقطاع الخاص، وسط خطط لزيادة عدد زيارات السياح من 100 مليون إلى 150 مليونًا سنويًا خلال سبع سنوات وفقًا للعربية.
وأضاف "حبيقة" أن المستهدفات قوية بنمو 6 % سنويًا مقابل نمو في الناتج المحلي يتراوح بين 3-4 % وهو ما يخلق فرصًا للقطاع الخاص في القطاع السياحي السعودي المتنوع.
وأوضح أن القطاع السياحي في المملكة يتركز على شقين هما السياحة الداخلية والخارجية، وتمثل الداخلية 77 % مقابل 23 % السياحة الخارجية من 100 مليون سائح في السعودية خلال 2023.
وأشار إلى أن الإنفاق العام في القطاع بلغ 106 مليارات دولار سنويًا و50 % منها يأتي من السياحة الخارجية.