"حبيقة": الإنفاق على القطاع السياحي السعودي تخطى 100 مليار دولار

قال المدير التنفيذي لشركة الأبحاث مينا بارتنر أنطوني حبيقة إن القطاع السياحي في السعودية لديه فرص كبيرة للقطاع الخاص، وسط خطط لزيادة عدد زيارات السياح من 100 مليون إلى 150 مليونًا سنويًا خلال سبع سنوات وفقًا للعربية.