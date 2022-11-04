"صحة الطائف": الوحدة المتنقلة للكشف عن هشاشة العظام تصل إلى رنية

وصلت الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن مرض هشاشة العظام إلى محافظة رنية، وسيتم دعمها بطاقم طبي متخصص من مستشفى رنية.
وقالت "صحة الطائف": أهمية الدور الذي تقوم به الوحدة تأتي من خلال الكشف الذي يساعد على إمكانية علاج هشاشة العظام في المراحل المبكرة، خاصة لمن تتجاوز أعمارهم 60 عامًا، من الرجال والنساء، أو مَن هم في الخمسينات من أعمارهم لمن لديهم عوامل خطورة مثل استعمال الكورتيزون.
وأضافت: الوحدة المتنقلة يتوفر بها جهاز "الديكسا"، الخاص بقياس كثافة العظام، والذي يسهم في فحص كبار السن، وإرشادهم إلى وسائل الوقاية من الإصابة بالهشاشة.
وأشارت "صحة الطائف" إلى أن الوحدة المتنقلة سوف تخدم جميع المحافظات التابعة لها، ومنها تربه ورنية والخرمة والمويه وغيرها من المحافظات.