"صحة الطائف": الوحدة المتنقلة للكشف عن هشاشة العظام تصل إلى رنية

وقالت "صحة الطائف": أهمية الدور الذي تقوم به الوحدة تأتي من خلال الكشف الذي يساعد على إمكانية علاج هشاشة العظام في المراحل المبكرة، خاصة لمن تتجاوز أعمارهم 60 عامًا، من الرجال والنساء، أو مَن هم في الخمسينات من أعمارهم لمن لديهم عوامل خطورة مثل استعمال الكورتيزون.