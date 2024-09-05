لأول مرة.. كبار ملاك الإبل حكامًا لمعايير جمالها في جادة الطائف

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، عن دخول عدد من كبار ملاك ونجوم الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ للعمل في لجنة التحكيم النهائي بجادة الإبل في الطائف، والتي تعتبر الخطوة الأولى من نوعها في مجال التحكيم بمهرجانات الإبل.
وقال "ابن حثلين" عبر حسابه على منصة X: يسعدنا أن نعلن عن دخول عدد من كبار ملاك ونجوم الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز، للعمل في لجنة التحكيم النهائي بجادة الإبل في الطائف، والتي تعتبر الخطوة الأولى من نوعها في مجال التحكيم بمهرجانات الإبل.
وأضاف أن ذلك يأتي دعمًا للملاك المشاركين بالجادة، وللاستفادة من خبرتهم في تقييم جمال الإبل، وكل الشكر والعرفان لهم لاهتمامهم وتجاوبهم معنا.
واختتم تغريدته بتمني التوفيق لهم ولجميع المشاركين؛ لافتا إلى أنهم سيكونون في الصياهد في النسخة القادمة كمتسابقين كبار.