لأول مرة.. كبار ملاك الإبل حكامًا لمعايير جمالها في جادة الطائف

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، عن دخول عدد من كبار ملاك ونجوم الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ للعمل في لجنة التحكيم النهائي بجادة الإبل في الطائف، ‏والتي تعتبر الخطوة الأولى من نوعها في مجال التحكيم بمهرجانات الإبل.