الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة يلتقي رؤساء أندية "هاوي" في منطقة مكة المكرمة

التقى الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة الأستاذ خالد بن عبدالله البكر عددًا من رؤساءَ أندية "هاوي" في منطقة مكة المكرمة عبر ثلاثة لقاءات على مدى ثلاثة أيام في كلٍ من مكة المكرمة ومحافظتي الطائف وجدة بحضور مدير عام قطاع تنمية الهوايات الأستاذ طارق بن عدنان الغرابي.
وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة الأستاذ خالد بن عبدالله البكر أن قطاع الهوايات من القطاعات التي تحظى بدعم كبير من القيادة الحكيمة، لارتباطه بشرائح المجتمع وتحسين جودة حياتهم كافة إلى جانب تقديم الدعم وتمكين الهواة من الجنسين في مختلف الهوايات.
وثمَّن البكر الدعم اللامحدود لكل ما يتعلق ببرنامج جودة الحياة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، ومحافظي المحافظات، مؤكدًا أن المنطقة تزخر بالعديد من الطاقات الشابة والبيئة الجاذبة لإقامة الفعاليات لما تحتويه من تنوع ثقافي وحضاري كبير أسهم بشكل كبير في ممارسة أفراد المجتمع لهواياتهم المختلفة.
وجرى خلال اللقاءات الثلاثة مناقشة الأفكار والمقترحات التطويرية التي تساهم في تحسين التجربة لمنصة "هاوي" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، ومعالجة كافة العوائق والتحديات التي تواجه الأندية، إلى جانب بحث وتلبية متطلبات الأندية واحتياجاتها.
وبيَّن البكر أن زيارة منطقة مكة المكرمة تأتي بهدف دعم أندية الهوايات لممارسة هواياتهم المختلفة ضمن إستراتيجية برنامج جودة الحياة لقطاع الهوايات وفق رؤية السعودية 2030، إلى جانب بحث أوجه التعاون المشترك بين البرنامج وإمارة المنطقة.
ووجَّه البكر الدعوة إلى شباب المنطقة من الجنسين للاهتمام بأندية الهوايات وتأسيسها والانخراط بها عبر الدخول إلى تطبيق "هاوي" والاستفادة من الخدمات التي يقدمها.
يُذكر أن قطاع الهوايات في المملكة، شهد نموًا متسارعًا منذ إسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى مركز برنامج جودة الحياة؛ الذي أسس مع 12 جهة حكومية المظلة المعنية بقطاع الهوايات "هاوي" التي تعمل على تقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، إلى جانب التوعية المستمرة بأهمية ممارستها. حيث تم تأسيس أكثر من 40 ناديًا في مكة وأكثر 100 ناديًا في جدة وأكثر من 30 ناديًا في الطائف.