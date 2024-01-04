"الغذاء والدواء": "نظام فسح الدواء" يتميز بتوحيد الإجراءات لقطاعات الهيئة والتيسير على المستوردين

ولفتت في إنفوجراف نشرته اليوم إلى أن أهم مميزات الخدمة هو توحيد إجراءات الفسح لقطاعات الهيئة، وإمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبّعها والسماح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم.