مستشفى دله النخيل يجري عملية ناجحة لسبعينية مصابة بجلطة دماغية حادة

وتعليقا على هذه الحالة، تحدث د. عبدالرحمن بن سعد الدكان؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية والقسطرة الدماغية في مستشفى دله النخيل، قائلاً: "لقد نجح مستشفى دله النخيل في إجراء عملية سحب جلطة لمريضة سبعينية وفي وقتٍ قياسي من ظهور الأعراض عليها، لتتلقى على الفور العلاج الطبي اللازم، وذلك بإعطائها مذيب الجلطات، بجانب خضوعها إلى القسطرة الدماغية وسحب الجلطة عن طريق وضع دعامة مؤقتة، لتسترد بعدها المريضة القدرة على النطق وأيضاً القدرة على الحركة في الجزء الأيمن من جسمها المصاب"؛ موضحا أن هذه أول حالة يتم إجراؤها في مستشفى دله النخيل، تحديداً.