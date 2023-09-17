يواكب التطورات الدولية.. كيف ينافس "موسم الرياض" أبرز الوجهات الترفيهية العالمية؟

ويواكب موسم الرياض هذا العام وفي خططه المستقبلية، التطورات الجارية في العالم، في ظل استضافة الموسم لقلعة ديزني التي تواكب احتفال "ديزني" بذكراه المئوية، والتي تتواجد في الموسم لأول مرة، وعالم كوكو ميلون، وعالم باربي، ومسابقة البحث عن الكنز، وعالم WWE، وتنظيم أكبر حفل توزيع جوائز في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للبادل، وأبطال التنس العالميين، كما سيضم الموسم فعالية "أساطير كرة القدم"، وهي أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم؛ حيث يحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، ويعتبر الفرع الثاني في العالم بعد فرع مدريد.