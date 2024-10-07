"الفضل" يُحقِّق جائزة مؤسسي الكلية الكندية للوراثة البشرية

وتُعدُّ هذه الجائزة التي أُسست قبل 34 عامًا واحدة من أرفع الجوائز العالمية في مجال الوراثة الطبية، وتُمنح تكريمًا للعلماء الذين قدَّموا إسهامات بارزة في تطوير أبحاث الوراثة، وتحسين الرعاية الصحية من خلال الابتكار.