مات زوجها ورفيقة دربها بغيبوبة.. "توسون" التركية تروي كيف مهّد "طريق مكة" لها الحج

لقاء بالحاجة توسون كشف عن قصتها وأحلامها؛ حيث قالت: "بدأت قصتي منذ سنوات طويلة، فقد تُوفي زوجي قبل أن نتمكن من التسجيل للقدوم إلى الحج، واخترت صديقة عمري لمرافقتي في رحلة الحج، وكنا ننتظر تلك اللحظة بكثيرٍ من اللهفة، وفعلاً جاءت الموافقة هذا العام لأداء فريضة الحج، وباشرنا التحضيرات والتجهيزات ونحن في قمة الشوق والفرحة، إلا أن أقدار الله شاءت أن تصاب صديقتي ورفيقة دربي بجلطة دماغية، جعلتها في غيبوبة".