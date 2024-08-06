ارتفاع صافي أرباح «شركة دله الصحية» إلى 112 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2024

ضاعفت «شركة دله الصحية»، صافي أرباحها لتبلغ نحو 112 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024م، مقارنة بـ 53 مليون ريال للربع الثاني من عام 2023، بزيادة قدرها 59 مليون ريال، أي بما نسبته 111٪.
وأفادت «شركة دله الصحية»، أن الربح التشغيلي قد بلغ نحو 141 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 103 ملاين ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بزيادة قدرها 37%، فيما وصلت ربحية السهم إلى 1.15 ريال، وذلك مقابل 0.54 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «دله الصحية»، المهندس طارق القصبي خلال إعلان النتائج المالية أن هذا الارتفاع يعزى لجملة من الأسباب، في مقدمتها زيادة كفاءة العمل في الشركة مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 27%، ليبلغ 298 مليون ريال مقارنة بـ 235 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 63 مليون ريال، إضافة إلى تحسن كبير في أداء الشركات الزميلة.
وأشار م. القصبي إلى ارتفاع إيرادات الشركة في الربع الثاني من عام 2024 بمبلغ 95 مليون ريال، أي بما نسبته 14%، لتصل إلى 765 مليون ريال، مقارنة بـ 670 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
أهم الأسباب التي ساهمت في زيادة صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، زيادة الطاقة التشغيلية للمستشفيات، التي شملت انطلاق تشغيل توسعة شركة درع الرعاية (مستشفى المملكة) بالرياض في النصف الأول من العام الحالي، واستمرار النمو في أعداد مراجعي مستشفيات المجموعة، نظرًا لما تقدمه من جودة وأمان طبي في مستشفياتها، كما شملت خلال هذا الربع تقديم خدمات طبية لحجاج بيت الله الحرام من خلال مركز مكة الطبي.
كما أكد م. القصبي أن الشركة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الراسخة والمستمرة في النمو والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الطبية ذات الجودة والأمان وفي التأثير الإيجابي على القطاع الصحي الخاص بالمملكة. وأشار أيضا إلى بدء استقبال المراجعين خلال شهر أغسطس الحالي في توسعة مستشفى دله نمار، و بدء العمل في إنشاء مستشفى دله العارض شمال الرياض، بمساحة 45 الف متر مربع وبطاقة استيعابية 250 سرير، حيث تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات للمستشفى بقيمة 690 مليون ريال ويستهدف بدء تشغيله في الربع الأول لعام 2027.
إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أيان للاستثمار لشراء حصصها في شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية في المنطقة الشرقية. وتأتي هذه التوسعات مواكبة لتطلعات المرضى، للحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية قريبة من أماكن سكنهم، و لدعم آفاق النمو المستقبلية للشركة.
يذكر أن شركة دله الصحية تضم حاليا مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، وتخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة الذين يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.