ارتفاع صافي أرباح «شركة دله الصحية» إلى 112 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2024

أهم الأسباب التي ساهمت في زيادة صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، زيادة الطاقة التشغيلية للمستشفيات، التي شملت انطلاق تشغيل توسعة شركة درع الرعاية (مستشفى المملكة) بالرياض في النصف الأول من العام الحالي، واستمرار النمو في أعداد مراجعي مستشفيات المجموعة، نظرًا لما تقدمه من جودة وأمان طبي في مستشفياتها، كما شملت خلال هذا الربع تقديم خدمات طبية لحجاج بيت الله الحرام من خلال مركز مكة الطبي.