شاهد.. طلاب وطالبات تعليم جازان يروون حكايتهم مع رحلة التميز بمعرض إبداع 2023

ومن العقول المبدعة والهمم المتوقدة كانت الانطلاقة بحكاياتها المختلفة، حيث بين الطالب الموهوب محمد يحيى مشهور حمدي من ثانوية الركوبة والباحث في مجال الهندسة أن المرحلة المتوسطة مثلت له نقطة الانطلاقة نحو الإبداع مدفوعًا بالحماس المشتعل داخله والرغبة في المنافسة عقب مشاهدته لمشاركة وتأهل أحد زملائه في معرض إبداع، الأمر الذي حثه للدخول في المنافسة بعد تلقيه مساعدة من معلميه لتكون بدايته ببحث علمي في علوم النباتات ساهم في تأهله للمنافسة على مستوى المملكة وتوسيع عدد مشاركاته لتصل إلى 4 مشاركات، فيما كان لتشجيع والدة الطالبة الموهوبة منيرة عبدالوهاب جراد الطالبة في الصف الثاني المتوسط والباحثة في مجال العلوم الإنسانية دور في خوض غمار التحدي في أولمبياد إبداع 2023م.