مشروع الرياض الخضراء.. أكبر مشاريع التشجير طموحًا في العالم

دشَّنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مشروع الرياض الخضراء، وهو أحد أكبر مشاريع التشجير في العالم، الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني في الاستدامة البيئية، وخفض درجات الحرارة، وزيادة نسبة المساحات الخضراء من 1.5% حاليًا إلى 9% من إجمالي مساحة مدينة الرياض، إضافة إلى رفع نصيب الفرد في المدينة من المساحات الخضراء من 1.7 متر مربع حاليًا إلى 28 مترًا مربعًا، وتقليل استهلاك الطاقة، وخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون من 6 -3%؛ ما يُسهم في تحسين جودة الهواء، والحد من آثار التلوث.