سفاري ونسيم الشفا وحديقة الردف.. صيف الطائف ينتظرك

مع اقتراب نهاية الإجازة الصيفية، تفتح الطائف ذراعيها لزوارها بأجوائها الباردة ومناظرها الخلابة، لتكون الملاذ المثالي للعائلات والزوار الباحثين عن أيام مفعمة بالراحة والمغامرة في آنٍ واحد، ضمن فعاليات برنامج صيف السعودية 2025 الذي يأتي تحت شعار "لوّن صيفك".
ويمكنك بدء رحلتك في سفاري الطائف، التي تمزج بين سحر الطبيعة وأنشطة المغامرة، حيث ينتظرك مزيج من الفعاليات الترفيهية التي تناسب العائلات والأفراد، وسط أجواء مليئة بالإثارة واستكشاف الحياة البرية.
ولعشاق المساحات الخضراء، تبقى حديقة الردف أيقونة جمال المدينة، بمساحتها الشاسعة التي تتجاوز 500 ألف متر مربع، حيث يتعانق لون العشب الأخضر مع مشهد السحب الملامسة للقمم الجبلية، وتكتمل الصورة مع عروض النوافير التفاعلية التي تتراقص على أنغام موسيقية حيّة، في مشهد يأسر الحواس.
أما إذا كنت تبحث عن الهدوء، فاتجه إلى جسر اللوزية في منطقة الشفا، حيث تنتظرك أجواء باردة على مدار العام تحيط بها أشجار اللوز الكثيفة، لتكون المكان المثالي للتنزه أو الجلوس وسط الضباب والنسيم العليل.
ولا يمكن لعطلتك أن تكتمل دون زيارة قرية التوت، الوجهة العائلية التي تتيح قطف الفراولة والتوت الأزرق وتوت العليق، مع الاستمتاع بعصائر طازجة ومنتجات محلية، في أجواء منعشة خاصة بالأطفال والعائلات.
ولعشاق العطور، تحكي مزارع الورد قصة ورد الطائف الشهير، حيث يمكن للزوار مشاهدة مراحل التقطير واستخراج الزيوت العطرية، وسط مشهد مهيب لتفتح الأزهار.
واختتم يومك في حي البلد في الطائف، الحي التراثي النابض بالحياة، حيث تتناثر المباني الحجازية والأسواق الشعبية ومحلات العطور والتوابل، لتجد نفسك في متحف حي يعكس أصالة المكان وروح أهله.
ويمتد برنامج صيف السعودية هذا العام حتى شهر سبتمبر المقبل، في 6 وجهات سياحية متنوعة، منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف، والباحة، وعسير، والكثير من الفعاليات المذهلة في الرياض كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعدداً من الفعاليات الكبرى، منها "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" «EWC»، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس الجاري، إضافةً إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، والتي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضاً للتسوق والفنادق وغيرها، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أوقات لا تُنسى بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية