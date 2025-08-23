سفاري ونسيم الشفا وحديقة الردف.. صيف الطائف ينتظرك

ويمتد برنامج صيف السعودية هذا العام حتى شهر سبتمبر المقبل، في 6 وجهات سياحية متنوعة، منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف، والباحة، وعسير، والكثير من الفعاليات المذهلة في الرياض كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعدداً من الفعاليات الكبرى، منها "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" «EWC»، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس الجاري، إضافةً إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، والتي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضاً للتسوق والفنادق وغيرها، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أوقات لا تُنسى بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية