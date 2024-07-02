معهد "سرب" يفتح التسجيل في تخصّصات صناعة الخطوط الحديدية

وأوضح مدير عام المعهد سلطان السلطان؛ أن التدريب سيبدأ الأحد 6 أكتوبر 2024م في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر سنتين متبوعتين بستة أشهر كتدريبٍ على رأس العمل في شركة "سار"، وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى، وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهرياً خلال التدريب في السنة الثانية، ويُسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرّب على تأمين طبي شامل.