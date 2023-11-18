حماية بيئية وموطن الكائنات البحرية.. دور مهم لأشجار المانجروف على شواطئ البحر الأحمر

وأضاف: لأشجار المانجروف فوائد للبيئة البحرية والساحلية؛ حيث تعد الأنسب لتكاثر وحضانة أنواع الأسماك والروبيان والقشريات، وتسهم أشجار القرم (المانجروف) بشكل كبير في حماية المناطق الساحلية من أثر التعرية بفعل الأمواج والأعاصير وحركة المد والجزر، وتعمل على القضاء على الملوثات السائلة في المياه، وتُحَسن جودتها، وتساعد على نمو أنواع مختلفة من الشعاب المرجانية.