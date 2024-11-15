هبوط دراماتيكي وتحولات عالمية.. "معدل الخصوبة ينخفض في السعودية إلى 2.8"

وأضاف "الوايل" أن التحولات تمتد إلى العلاقات بين الأجيال داخل الأسرة، فبينما كانت الأعمار بين الآباء والأمهات متقاربة قديمًا، أدى ارتفاع معدلات التعليم وتأخير الزواج إلى فجوات عمرية أوسع بين الأجيال. وأوضح أن متوسط العمر لإنجاب الطفل الأول للمرأة في السعودية وصل الآن إلى 29 عامًا، مقارنة بسن 16-17 في الماضي، ما يقلل المدة الزمنية المخصصة للإنجاب.